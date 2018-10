Obesity Week, una settimana di iniziative : il programma

Mercoledì 10 ottobre

Visita guidata alla Biblioteca gastronomica di Academia Barilla, Barilla Center, largo Piero Calamandrei 3/a, ore 16- 18, a cura di Giancarlo Gonizzi. Partecipazione limitata ad un massimo di 25 persone. Iscrizioni su www.obesityweek.info

Giovedì 11 ottobre

incontro «Sonno e salute» con Liborio Parrino, Interclub Lions Club, Antica Tenuta Santa Teresa, strada Beneceto 26, ore 20-23.

Domenica 14 ottobre

«Per sempre. Parole di pietra», cimitero della Villetta, ingresso principale, ore 11-12.30, partecipazione libera. Si consiglia di essere sul posto 10 minuti prima dell’inizio della visita. Iscrizioni www.obesityweek.info

Terza edizione della Maratona di Parma, partenza ed arrivo alla Cittadella, iscrizioni www.parmamarathon.it, segreteria@parmamarathon.it

Giornata mondiale dell’alimentazione ai Musei del Cibo, ingresso gratuito senza prenotazione, inclusi eventi ed iniziative (degustazioni, laboratori, conversazioni), in tutti i Musei del Cibo della Provincia di Parma. Info www.museidelcibo.it

«Come il cacio sui maccheroni», Museo del Parmigiano Reggiano di Soragna, il Parmigiano Reggiano nell’alimentazione dei bambini e dello sportivo, incontro a cura del professor Leone Arsenio.

Lunedì 15 ottobre

Consegna delle onorificenze Coni Sala Coni Point Parma via Luigi Anedda 5/a, quartiere Moletolo, ore 18.

Martedì 16 ottobre

Convegno sull'obesità infantile, Ordine dei medici chirurghi e odontoiatri della Provincia di Parma, via Po 134, ore 21-23. In collaborazione con l’Ordine dei Medici di Parma.

Mercoledì 17 ottobre

Presentazione del libro «La sostenibilità è Comune. Il caso studio di Salsomaggiore Terme» di Luzzani, Capellini, Lamastra, Trevisan, editore Mattioli 1885, libreria LaFeltrinelli Village, Barilla Center, ore 18.30-19.30.

Giovedì 18 ottobre

Seminario medico «Il running: aspetti funzionali e nutrizionali» Aula Canuto - Dipartimento di Medicina e Chirurgia, viale Istituti Universitari, Ospedale Maggiore, ingresso viale Gramsci 14, ore 15.30-17.30. Iscrizioni www.obesityweek.info.

Venerdì 19 ottobre

Convegno medico Ecm «Da qui all’obesità: obesità, metabolismo e ormoni» Sala Aurea della Camera di Commercio, via Verdi 2, ore 8.30-13.30 e 14.30-18.30. Durante il convegno consegna del premio «Obesity week» a Giocampus. Il programma completo su www.obesityweek.info. In collaborazione con il Gruppo studio sull'obesità (Siedp).

Sabato 20 ottobre

«Ristorazione scolastica, sprechi, difesa dell’ambiente» Sala Aurea della Camera di Commercio, via Verdi 2, ore 8.30-13.30.

Domenica 21 ottobre

«Animali parlanti, simboli e miti oltre il tempo» Cimitero della Villetta, ingresso principale, ore 11. Iscrizioni www.obesityweek.info.

Giovedì 25 ottobre

Conferenza «Zoologia del Battistero del Duomo di Parma» Istituto Orsoline Missionarie Del Sacro Cuore, borgo delle Orsoline 2, ore 17-18, relatore Giovanni Ballarini. A cura di ArkheoParma.

Sabato 27 ottobre

Incontro «Colazioniamoci in piazza», piazza Garibaldi, incontro per una sana alimentazione e prevenzione dell’ictus con controllo della glicemia a digiuno, ore 8-12. In collaborazione con A.L.I.Ce e Avis.

Lunedì 29 ottobre

Incontro Ecm «Nuove frontiere in ristorazione collettiva. La dieta quotidiana, il territorio e la ristorazione collettiva» Piacenza Expo, all’interno della fiera «Eat: energia, alimentazione, territorio», ore 8,30-17. Info www.proteo-srl.it.

