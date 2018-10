Pauroso incidente intorno alle 16.30 in via Argonne, dove un pedone è stato travolto da un'auto ed è finito bloccato sotto la vettura. Subito sono partite le richieste di soccorso e sul posto sono arrivati il 118 e i vigili del fuoco. Il ferito, che ha riportato diversi traumi, è stato portato in gravi condizioni al Maggiore.