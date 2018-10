Da via Spezia a viale Villetta: in arrivo 3 chilometri in più di piste ciclabili

Ammonta a 1 milione e 170 mila euro la somma che il Comune di Parma ha previsto di investire nella prossima tranche di interventi volti alla realizzazione e all'adeguamento di piste ciclabili e ciclopedonali. La Giunta comunale, su proposta dell'assessora alle Politiche di Sostenibilità ambientale Tiziana Benassi, ha approvato lo schema di convenzione con la Regione, che verrà formalmente sottoscritto prossimamente e che prevede un finanziamento della Regione stessa pari a circa 789 mila euro. La parte restante sarà a carico del Comune e servirà come cofinanziamento per dare seguito ai progetti.

Il progetto prevede un'ulteriore estensione della rete ciclabile cittadina per circa 3 chilometri attraverso la realizzazione di quattro diversi itinerari con l'obiettivo di mettere in sicurezza il traffico ciclabile e pedonale, di incrementare la rete ciclabile a disposizione della cittadinanza all'interno dell'area urbana così come previsto dal PUMS – Il Piano Urbano per la Mobilità Sostenibile – ed in linea con PAIR 2020 – Piano regionale della qualità dell'aria - che si prefigge di raggiungere un'estensione lineare di piste ciclabili per abitante pari ad 1,5 metri lineari.



I progetti previsti dalla convenzione sono quattro.



Il primo interessa zona di via La Spezia direzione strada Pontasso;

Il secondo interessa via Casello Poldi, Itinerario 1 del Biciplan;

Il terzo intervento interessa via Volturno nel tratto tra via Fleming e via Fellini;

Il quarto intervento interessa viale Della Villetta nel tratto tra il Cimitero e via Chiavari.



"Con questi 4 interventi - dichiara l’assessora Benassi - aggiungiamo un altro importante mattoncino alla rete ciclabile cittadina. L’Amministrazione Comunale punta molto sulla bici, elemento fondamentale di una mobilità che vuole essere sostenibile e che molto si presta in una città come la nostra. E per farlo bene occorre mettere le persone nelle condizioni di potersi muovere agevolmente e in sicurezza in sella alle due ruote. A questo puntiamo. Quindi, avanti con il prossimo passo.



L'estensione delle piste ciclopedonali a Parma è di circa 131 chilometri e gli interventi previsti sono volti a consolidare e migliorare la rete ciclabile esistente.