Incidente intorno alle 15 all''incrocio tra via Budellungo e strada Sant'Anna a Martorano, con due auto coinvolte. secondo una prima ricostruzione, i mezzi si sarebbero scontrati durante una manovra di svolta e e uno dei due, una Ford, si è ribaltata finendo con due ruote all'aria. Subito allertati, sul posto sono arrivati un'ambulanza e i vigili del fuoco, al lavoro per liberare il conducente e permettere i soccorsi al conducente della Ford. La persona ferita è stata portata al Pronto soccorso del Maggiore in gravi condizioni.