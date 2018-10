Non verrà data la sala civica a Forza Nuova: la domanda non è stata accettata dal Comune

Non verrà concessa la sala civica a Roberto Fiore (Forza Nuova). Lo ha annunciato il vicesindaco Marco Bosi, dopo che i consiglieri Lavagetto e Pezzuto avevano espresso sconcerto e dispiacere per la presenza di un politico che si richiama esplicitamente a valori fascisti in uno spazio pubblico del Comune. Bosi ha detto che, dopo la prima domanda, gli uffici comunali hanno richiesto ulteriore documentazione, che non è stata ritenuta in linea con i criteri per la concessione dello spazio. Da qui il no definitivo alla concessione dello spazio.

In Consiglio si discute anche dell'Alert system. Il sindaco spiega che è stato usato solo tre volte dal 2015 ad oggi. Critiche dal consigliere Pezzuto: è sottoutilizzato.