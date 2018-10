L'Alert system è stato usato solo tre volte dal 2015. Pochi gli iscritti

1953 iscritti e una platea di potenziali utenti tramite telefono fisso di 30mila persone con un utilizzo di sole 3 volte dal 2015 a oggi. E’ il bilancio fatto dal sindaco Federico Pizzarotti in risposta a un’interrogazione del consigliere Pezzuto. Il sindaco ha detto che li scarso utilizzo è voluto per evitare l’effetto “al lupo al lupo”. In futuro si acquisiranno i numeri dei genitori dei bambini iscritti a nidi, materne e scuole per avvisi in cadi di emergenza neve. Pezzuto ha replicato che si tratta di un servizio sottoutilizzato e poco utile in questa modalità.