Capitale della Cultura 2020: in arrivo 3 milioni dalla Regione

Tre milioni di euro dalla Regione Emilia-Romagna per Parma Capitale italiana della cultura 2020, che già si fregia del titolo «Città creativa della Gastronomia Unesco». Li ha annunciati il governatore Stefano Bonaccini a Parma, in occasione della terza e ultima tappa di «Destinazione Emilia-Romagna: tre giorni di viaggio, ascolto e proposte», che ha visto Bonaccini e l’assessore al Turismo, Andrea Corsini, al confronto con operatori turistici e amministratori locali sulle prospettive di un settore che vale oltre l’11% del Pil regionale. La prima tappa è stata il 15 ottobre a Ferrara, Ravenna, Rimini e la seconda, il 16, è stata a Bologna, Modena e Sestola.

«L'appuntamento di Parma Capitale italiana della cultura 2020 può essere un’opportunità importante», ha rilevato Bonaccini, parlando di «1,5 milioni di euro per interventi di qualificazione del patrimonio immobiliare nel Parco della Musica» e di «un altro milione e mezzo: sarà messo a disposizione nel biennio 2019-2020 per sostenere le iniziative" coinvolgendo, «oltre al territorio parmense, anche quello reggiano e piacentino». Lo stanziamento di 1,5 milioni di euro nel triennio 2018-2020 è per interventi di tipo strutturale: prevede 150mila euro nel 2018, 850mila nel 2019 e 500mila nel 2020.

Soddisfazione dal sindaco di Parma, Federico Pizzarotti: «Per noi Destinazione Emilia è una grande opportunità di lavoro corale nelle tre province di Parma, Piacenza e Reggio Emilia e con i Comuni del nostro territorio, con l’obiettivo di aumentare ulteriormente la presenze turistiche».

«Parma Capitale italiana della cultura 2020 può e deve essere un’opportunità per tutta l’Emilia-Romagna, a partire dalle altre due province occidentali», ha sottolineato l’assessore Corsini: «L'impegno per la qualificazione dell’offerta turistica è stato uno degli obiettivi di questa legislatura e i risultati ci stanno dando ragione», dopo «un eccezionale 2017 che aveva messo a segno il dato record di 57 milioni di presenze». Sono infatti in crescita le presenze turistiche nei territori di Destinazione Emilia: +8,7%. Bene anche i risultati delle singole aree territoriali.