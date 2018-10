Il questore ha vietato al "Club 500" (sala biliardo, disco in via Europa) la somministrazione di alimenti e bevande per 5 giorni. Il provvedimento è stato adottato dopo che, il 9 settembre, un cliente del locale, insieme alla moglie, era stato aggredito e picchiato da altri frequentatori. Durante l'aggressione, gli era stata di una bottiglia di vetro, lesioni guaribili in 12 giorni. E’ stato valutato anche un altro episodio del 21 Maggio, in cui era stato accoltellato un frequentatore del club: nell’occasione era stata sospesa la licenza per 20 giorni.