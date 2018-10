E’ stata presentata al ministero dell’Ambiente da parte di Enac l’istanza di V.I.A. (Valutazione di impatto ambientale) per il Piano di Sviluppo Aeroportuale 2018-2023 ai sensi dell’art. 23 del D.Lgs 152/2006.

Lo dice una nota del Comune di Parma, che prosegue:

Il progetto, lo studio di impatto ambientale, comprensivo della Valutazione di incidenza, la sintesi non tecnica e l’avviso al pubblico sono pubblicati sul sito web all’indirizzo: http://www.va.minambiente.it/it-IT/Oggetti/Documentazione/6878/9619

Chiunque abbia interesse può inviare al ministero le proprie osservazioni al progetto presentato anche fornendo nuovi o ulteriori elementi conoscitivi e valutativi.