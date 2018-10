Tentato furto nella notte: la banda aggredisce i vigilanti con l'estintore, sparati alcuni colpi

Nella notte una banda di almeno sette o otto malviventi ha tentato di svaligiare un deposito dell’Amy in via Manara. Il sistema di allarme collegato all’Ivri è però scattato. Sul posto sono arrivate due guardie giurate, che sono state aggredite dai malviventi a colpi di estintore. I vigilanti hanno quindi esploso alcuni colpi di arma da fuoco, mettendo in fuga la banda. Più tardi nella notte un secondo colpo è stato tentato anche in un altro deposito di via La Spezia.

