Centro commerciale di Baganzola: cantiere sotto sequestro, tre avvisi di garanzia in Comune

La Guardia di Finanza ha sottoposto a vincolo cautelare l'area del cantiere del centro commerciale "Parma Urban District": un'area di circa 300mila metri quadrati vicina all'aeroporto Verdi. Le Fiamme gialle hanno eseguito un provvedimento di sequestro preventivo ordinato dal giudice per le indagini preliminari (gip), in cui si ipotizza il reato di abuso di ufficio.

Le indagini della Procura di Parma hanno preso avvio da un esposto nel quale venivano ipotizzate criticità nell'iter amministrativo di rilascio dei permessi di costruzione.

Le Fiamme gialle hanno eseguito il sequestro e hanno notificato un avviso di garanzia a tre esponenti del Comune di parma per il reato di abuso d'ufficio in concorso. Le indagini continuano.