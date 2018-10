Alinovi: "Ho ricevuto l'avviso di garanzia. Ma ho sempre agito con responsabilità"

I nomi non era ancora stati resi noti, si sapeva solo il loro numero: tre. Tre esponenti del Comune che questa mattina hanno ricevuto un avviso di garanzia per abuso d'ufficio in concorso legato alla concessioni di permessi di costruzione per il Parma Urban District, il centro commerciale di 300mila metri quadrati a Baganzola, adiacente all'Aeroporto Verdi.

E' lo stesso assessore all'Urbanistica e ai Lavori pubblici Michele Alinovi ad annunciare di essere tra i tre (gli altri due sono tecnici degli uffici comunali). E lo ha fatto con un post sui social network: "Sono stato raggiunto da un avviso di garanzia nel quale mi si contesta il mancato piano di adeguamento del piano sicurezza dell’Aeroporto Giuseppe Verdi di Parma, rispetto alla costruzione del Mall di Baganzola. Mi contestano un abuso d’ufficio - scrive -.

Per chi mi conosce sa quanto in questi anni abbia messo anima e corpo per Parma, lavorando con piena onestà e trasparenza e nel rispetto delle normative. Purtroppo l’amministratore pubblico, sindaco o assessore, cammina ogni santo giorno su cocci di bottiglia. Un mestiere complesso ma carico di soddisfazioni".

"Per chi non mi conoscesse - conclude Alinovi - ci tengo a farlo presente ora: in sei anni da assessore del Comune di Parma ho sempre agito con professionalità e responsabilità. Ho la serenità e l’onestà intellettuale dalla mia parte. Affronterò questa tegola personale con grande rispetto nei confronti della magistratura, ma con la tranquillità di chi ha sempre fatto seriamente il proprio dovere".