Ospedale: confermata la sospensione dall'attività assistenziale per Aversa, Giuliani e Mutti

"Dopo la sospensione temporanea effettuata in via d’urgenza dall’Azienda Ospedaliera di Parma nei confronti dei professori Franco Aversa, Nicola Giuliani e Antonio Mutti, su parere conforme del Comitato dei Garanti la direzione aziendale ha confermato la sospensione dei tre docenti". Lo dice una nota dell'azienda ospedaliero-universitaria di Parma. La sospensione fa seguito al coinvolgimento di Aversa, Giuliani e Mutti nell'inchiesta Conquibus. I tre professori erano già stati sospesi in via d’urgenza dalle attività assistenziali dei rispettivi reparti. Ora il Comitato dei Garanti conferma questo provvedimento.

"Nello specifico - aggiunge l'azienda - i professori Aversa e Giuliani sono stati sospesi, rispettivamente per 3 e 2 anni, dall’attività assistenziale svolta presso l’unità operativa di Ematologia e Centro Trapianti Midollo Osseo e il professor Mutti è stato sospeso per 2 anni dall’attività assistenziale svolta nell’unità operativa di Medicina del lavoro e tossicologia industriale".