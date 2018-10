Caso Pesci: iniziato l'incidente probatorio, sarà sentita anche la ragazza

Caso Pesci: è iniziato questa mattina l'incidente probatorio, richiesto dal pm Andrea Bianchi, durante il quale sarà anche sentita la ragazza che sarebbe stata stuprata dall'imprenditore parmigiano e dallo spacciatore nigeriano Wilson Ndu Aniyem. L'interrogatorio, alla presenza di tutte le parti, verrà così cristallizzato ed entrerà di diritto nel fascicolo processuale. Federico Pesci è ai domiciliari dal 14 settembre, mentre Aniyem è tuttora in cella: entrambi sono indagati per violenza sessuale e lesioni aggravate. Per il pusher c'è anche l'accusa di spaccio.