Le nuove scelte per la mobilità? Passano dalle risposte dei parmigiani. Con un sondaggio

Ci sarà il tema della mobilità al centro di “Parma Europa”, la trasmissione condotta da Pietro Adrasto Ferraguti in onda questa sera in diretta alle 21,15 su 12 Tv Parma. Era stata l'Amministrazione Comunale, all'inizio del secondo mandato, ad annunciare un ampio progetto nell'ottica di accrescere la qualità della vita dei parmigiani, rendendo più accessibile la mobilità pubblica. Nel giro di qualche mese cambieranno diverse cose: politiche più decise a favore della mobilità sostenibile per salvaguardare la qualità dell'aria, progressiva riduzione del traffico dalle zone più congestionate della città, un centro storico più fruibile anche per favorire il commercio e il turismo, la razionalizzazione della rete del trasporto pubblico, l'individuazione di forme di mobilità innovative. E in più un'importante novità: dal primo gennaio 2019 il Comune di Parma rinnoverà radicalmente i servizi legati all’accesso al centro storico attraverso un pass tecnologicamente avanzato.

“Parma Europa” di questa sera sarà anche l'occasione per lanciare un questionario promosso dal Comune di Parma e legato ai temi della mobilità, da stasera on-line su sito www.gazzettadiparma.it. Si tratterà di dieci semplici domande rivolte ai parmigiani e che aiuteranno l'Amministrazione cittadina ad adottare le scelte più opportune. Si potranno esprimere pareri su varie tematiche, per esempio su quanto incidano sulla qualità della vita le politiche dedicate alla mobilità, specie rispetto alla qualità dell'aria che respiriamo. E ben sappiamo quanto questo tema sia al centro dell'attenzione degli Amministratori pubblici, non solo a Parma, anche dopo la decisione della Regione Emilia-Romagna di dare il via libera alla circolazione dei veicoli diesel euro 4 nell'ambito dei provvedimenti per limitare la circolazione dei veicoli più inquinanti. E poi quesiti dedicati al trasporto pubblico, alle abitudini sugli spostamenti casa-lavoro e casa-scuola, al servizio di bike e car sharign e molto altro. Per discutere di tutto ciò saranno ospiti in studio stasera a “Parma Europa” l'Assessora alle Politiche di Sostenibilità Ambientale Tiziana Benassi, il Consigliere regionale del Pd Massimo Iotti, il direttore di Ascom Claudio Franchini e il Consigliere Comunale di Effetto Parma Davide Graziani. Il giornalista di 12 Tv Parma Alberto Rugolotto sarà invece in collegamento in diretta dalla Cicletteria di piazzale Dalla Chiesa: presenti addetti di Infomobility, alcuni fruitori della stessa Cicletteria tra pendolari, studenti e professionsiti, esponenti di Fiab Parma Bicinsieme, oltre ad altre Associazioni e inventori di start-up a vario titolo impegnate nell'ambito della mobilità. Appuntamento con “Parma Europa” su 12 Tv Parma questa sera alle 21,15.