Schianto tra auto e furgone in A1: muore una 28enne parmigiana. Ferite le compagne di viaggio

Uno schianto pauroso, con l'auto sbalzata che si è poi ribaltata e per una delle passeggere è diventata trappola mortale. E' successo la notte scorsa in A1, nella carreggiata sud: poco prima delle 3 all'altezza di Fidenza un'auto e un furgone sono entrate in collisione e l'auto - con a bordo tre donne - si è ribaltata. Una di loro, una 28enne residente a Parma, è deceduta a causa delle gravissime ferite riportate. Ferite di media gravità per le compagne di viaggio e lievi per il conducente del furgone. Sul posto tre ambulanze del 118 e i vigili del fuoco di Fidenza.

E proprio nello stesso trattori autostradale, ma in carreggiata nord - i soccorsi sono intervenuti due volte prima dell'alba. Alle 4 in un incidente sono rimaste coinvolte due auto risultate poi rubate. Gli occupanti sono fuggiti prima dell'arrivo di 118 e vigili del fuoco. Intorno alle 5.30, invece, tamponamento tra un autocarro e un autotreno: ferito il conducente dell'autocarro tamponato.