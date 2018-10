Schianto sulla tangenziale Nord: ferita una donna

Schianto attorno alle 20,30 circa in tangenziale Nord all'altezza dello dello svincolo per la Crocetta. Una utilitaria, con alla guida una donna, è finita contro il muro del sottopasso, rovesciandosi su un lato e incendiandosi. Sul posto vigili del fuoco, 118 e polizia municipale. La donna è stata trasportata al Maggiore ma non sarebbe grave.