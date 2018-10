Anna, aperta la camera ardente a Traversetolo

Un altro giorno col vuoto lasciato dai suoi 16 anni pieni, per i familiari. Un altro giorno di lezioni col cuore gonfio, al liceo linguistico Marconi. Un altro giorno di perché senza risposte semplici, per gli amici. E il bisogno di stare insieme in un abbraccio ideale, per provare a far sì che anche dal buio della perdita di Anna, Anna Pallini, possa nascere qualcosa che assomigli alla luce della speranza.

Sarà recitato giovedì sera alle 21 il rosario per la 16enne di Traversetolo morta domenica in un incidente stradale. Il funerale sarà celebrato alle 10 di venerdì. Ma da oggi, nella sala del commiato di Bola di Traversetolo, è aperta la camera ardente.