Raffica di furti in città: nel mirino appartamenti, ditte e anche una scuola

Raffica di furti in appartamenti, scuole e ditte in città. Tutto è accaduto nelle ultime ore e sugli episodi indagano gli uomini della Squadra Volanti. I ladri sono infatti entrati nella succursale della scuola Giordani di via Abruzzi dove hanno scassinato alcune macchinette e portato via soldi e cibo. Poi sono state prese di mira anche due ditte, una di caffè e l’altra di informatica, di via Veroni, la stessa strada in cui sono stati portati via in una concessionaria alcune moto.

In un appartamento di Eia invece un colpo nella mattinata di ieri che ha fruttato ai malviventi tra i 5 e i 6mila euro. In via Magnanini invece sono penetrati dal balcone al primo piano portando via 100 euro. Sempre nella stessa via hanno tentato un altro colpo ma la proprietaria di casa li ha visti e i balordi si sono dati alla fuga. Sempre ieri alle 23 in via Testi sono entrati da una finestra rubando monili d’argento e profumi, mentre intorno a mezzanotte in via D’Angelo hanno portato via 250 euro e due collane d’oro.

La Questura annuncia comunque una lotta ancora più dura contro questi fenomeni, sia sul piano del contrasto che sull’intellegence.