Oggi è in programma uno sciopero nazionale dei trasporti e sono previsti disagi. La Tep comunica che: «le autolinee potrebbero avere soppressione di corse, nell’arco dell’intera giornata, con esclusione delle fasce di servizio garantite. Servizio urbano, Prontobus urbano, Happy bus al mattino: tutte le corse in partenza dai capolinea dalle ore 5.30 alle ore 8.30; a mezzogiorno: tutte le corse in partenza dai capolinea dalle ore 12.10 alle ore 14.40; le corse per le quali è prevista la partenza devono essere completate fino ai capolinea; sono peraltro effettuate le sole corse in partenza dai capolinea entro gli orari di termine delle fasce qualora le corse, secondo gli orari pubblicati, completino il loro percorso entro le ore 9.15 e 15.25».