Due incidenti sono avvenuti nel tardo pomeriggio. A Parma un ciclista è stato investito in via Forlanini

#Parma #accadeora sinistro stradale in Via Forlanini incr. B.Franklin , un ciclista è rimasto ferito. Possibili disagi alla #viabiliPR, prestare attenzione #noicisiamo per i rilieivi. pic.twitter.com/5lCnUMEi4M — Polizia Municipale Parma (@PM_Parma) 26 ottobre 2018

Ci sono problemi anche in Autocisa: un incidente è segnalato al chilometro 16 tra Fornovo e Parma Ovest, in direzione Parma.

Nel pomeriggio, un'auto si è ribaltata in via Varese: traffico in tilt in zona.