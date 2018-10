Vento e forti temporali: la Protezione civile dirama l'allerta arancione per l'Emilia Romagna

La Protezione Civile della Regione Emilia Romagna ha diramato oggi un’allerta meteo con codice arancione per precipitazioni diffuse, localmente di forte intensità, con possibilità di fenomeni temporaleschi organizzati, ventilazione da sud ovest, con venti di burrasca su aree montane e pedecollinare.

I fenomeni potranno provocare caduta di rami e piene dei corsi d’acqua minori, di fossi e di canali.

"Il Centro Coordinamento Soccorsi presieduto dal Prefetto - si legge in una nota - ha esaminato la situazione meteorologica e ha preso atto delle iniziative assunte dai Comuni e da tutti i componenti del sistema di soccorso già dal pomeriggio di venerdì per monitorare, in particolare, la funzionalità dei tombini e caditoie stradali e rimuovere eventuali accumuli di foglie che ne possano condizionare il funzionamento nonché per rendere operativi i rispettivi piani di protezione civile. Enel ha disposto l’allertamento delle squadre di pronto intervento per riparare eventuali danni alle linee elettriche".

In relazione alla prevista intensificazione dei fenomeni nel corso della serata e per le prossime 48 ore, la Prefettura raccomanda agli automobilisti la massima prudenza e cautela soprattutto nelle ore notturne e a seguire l’evoluzione degli eventi attraverso i mass media e gli organi comunali di protezione civile.