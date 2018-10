Cercano di rubare vestiti: nei guai un 20enne e un 13enne

Un ventenne e un giovanissimo sono stati scoperti dall'addetto alla sicurezza mentre cercavano di rubare alcuni capi di abbigliamento all'Oviesse di via Silvio Pellico. Attorno alle 17 di ieri il vigilante ha sorpreso un 20enne e un 13enne (non imputabile, avendo meno di 14 anni) mentre cercavano di portare via vestiario per un valore di circa 100 euro. Nel frattempo è arrivata una Volante: è scattata la denuncia, poi i due ragazzi sono stati affidati ai genitori.

Nel corso della mattinata, inoltre, la polizia ha effettuato una serie di controli straordinari per prevenire in particolare i furti in abitazione. Sono state messe in campo diverse pattuglie: due della Squadra Volante della Questura, tre del reparto Prevenzione crimine di Reggio Emilia, per un totale di 13 uomini. Gli agenti hanno controllato in tutto 39 veicoli e hanno identificato 60 persone. I servizi proseguiranno nel corso delle prossime settimane.