Le città "più verdi" in Italia: Parma è seconda solo a Mantova

Parma è fra le città più verdi d'Italia: è seconda soltanto a Mantova. Il Sole 24 Ore di oggi pubblica i dati del rapporto "Ecosistema urbano" di Legambiente e Ambiente Italia. Ogni città ottiene un punteggio percentuale sulla base di cinque temi: aria, acqua, mobilità, verde e rifiuti (i dati si riferiscono al 2017).

In Italia la città "più verde" è Mantova, che ottiene 78,14%. Parma sale in classifica e quest'anno è al secondo posto con una percentuale di 76,83. Al terzo posto c'è Bolzano (74,27%).

Parma è quindi al top anche considerando le sole città dell'Emilia-Romagna. La segue Bologna, che con 67,01% si piazza decima nella graduatoria nazionale. Rimini è 16° in graduatoria con 64,27%.

Nella fotografia scattata dalla 25° edizione di Ecosistema urbano, Milano risale dalla 31° posizione dell’anno scorso alla ventitreesima di oggi, mentre Roma è nella parte bassa della classifica, all’87esimo posto. Fanalini di coda Catania, Agrigento e Massa. Male anche Napoli e Palermo, rispettivamente ai posti numero 89 e 100.