C'è ancora tempo per chiedere le agevolazioni tariffarie per cinque parcheggi di Parma

C'è ancora tempo per poter usufruire delle agevolazioni per la sosta previste nei 5 parcheggi della città: Viale Toschi, Via Goito, Via Abbeveratoia, Via Kennedy e Barilla Center, grazie all'accordo stipulato fra Gespar Spa, con azionista unico Arpinge Spa, Apcoa Spa e Comune di Parma.

Le agevolazioni sono rivolte a residenti, persone domiciliate a Parma e a chi lavora in centro storico (titolari, dipendenti e collaboratori di enti aventi sede o unità operative a Parma) con la possibilità di lasciare l'auto in sosta a prezzi molto competitivi. Per farlo è necessario compilare un modulo in distribuzione nel parcheggio di viale Toschi dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 20, o scaricabile dal sito del Comune di Parma.



Lo dice un comunicato del municipio, che prosegue:

Nel parcheggio Toschi, l'abbonamento notturno, dal lunedì al sabato, dalle 19 alle 9, più domenica e festivi per le 24 ore, costa 25 euro al mese.

Nel Parcheggio Goito, l'abbonamento notturno, dal lunedì al sabato, dalle 19 alle 9, più domenica e festivi per 24 ore, costa 25 euro al mese.

Nel Parcheggio Abbeveratoia, l'abbonamento notturno, dal lunedì al venerdì, dalle 19 alle 9, più sabato e domenica e festivi per 24 ore, costa 45 euro. L'abbonamento sulle 24 ore dal lunedì alle domenica costa 65 euro.

Nel Parcheggio del Barilla Center, l'abbonamento per le 24 ore da lunedì a domenica costa 65 euro al mese.

Nel Parcheggio Kennedy, l'abbonamento notturno, dal lunedì al venerdì, dalle 19 alle 9, più sabato e domenica e festivi per le 24 ore, costa 45 euro al mese

Il numero complessivo dei posti auto a disposizione è di 700 di cui 150 per l’opzione 24 ore su 24 e 550 per l'opzione notte più domenica e festivi .

L’accordo sarà in vigore fino alla fine del 2020, anche al fine di favorire quanto più possibile il progetto di Parma Capitale Italiana della Cultura 2020 ed in linea con gli interventi previsti dal Piano Urbano della Mobilità Sostenibile. Per info: 0521/235953 oppure info@apcoa.it