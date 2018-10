Festa dei morti: gli orari dei bus navetta per i cimiteri della Villetta, Marore, Ugozzolo e Fornovo

In vista della prossima festività dei morti, sarà istituito un servizio navetta di collegamento dalla Stazione FS – Cimitero Villetta – ingresso S. Pellegrino, con frequenza di 20 minuti, dalle ore 7.31 alle ore 17.31.

Cimitero Marore

Oggetto: orari del servizio navetta per il Cimitero di Marore in occasione della prossima Commemorazione dei Defunti.

Si informa che, in occasione della prossima Commemorazione dei Defunti, nelle giornate di giovedì 1 e venerdì 2 novembre 2018 il servizio navetta per il Cimitero di Marore, in coincidenza con gli autobus della linea urbana n° 9, osserverà orario continuativo dalle ore 9,00 alle ore 17,00.

Cimiteri Ugozzolo e Fornovo

Oggetto: servizi speciali per i Cimiteri di Ugozzolo e Fornovo.

Si informa che, in occasione della prossima Commemorazione dei Defunti, nelle giornate di giovedì 1 e venerdì 2 novembre 2018 verranno istituiti servizi speciali per i cimiteri di Ugozzolo e Fornovo:

CIMITERO DI UGOZZOLO

Verranno effettuate partenze da FS – nuova Autostazione alle ore:

14.50 – 15.30 – 16.10 – 16.50 - con ritorno alle ore:

15.10 – 15.50 – 16.30 – 17.10.

TARIFFA URBANA

CIMITERO DI FORNOVO

Verranno effettuate partenze da P.le Roma (capolinea Tep), con fermata all’altezza del Bar Touring alle ore:

8.10 – 9.10 – 10.10 – 11.10 - con ritorno alle ore:

8.40 – 9.40 – 10.40 – 11.40.

TARIFFA: corsa semplice € 1,30.