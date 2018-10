Scritte contro Biagi, due indagati per apologia di terrorismo. Uno è un 27enne parmigiano

Deturpando il muro esterno del dipartimento di Economia dell’università di Modena e Reggio Emilia, con scritte contro Marco Biagi e in favore del brigatista Mario Galesi, facevano apologia dei delitti di attentato per finalità terroristiche e di porto abusivo di armi. Sono i reati per cui la Procura di Bologna, pm Antonello Gustapane e Antonella Scandellari, ha chiuso le indagini nei confronti di un 28enne di Modena e di un 27enne di Parma, che la notte del 19 marzo imbrattarono, a Modena, i muri dell’edificio in occasione dell’anniversario della morte del giuslavorista. «1000 Biagi"; «Marco Biagi non pedala più»; «Onore a Mario Galesi"; «Onore ai compagni combattenti», furono le frasi tracciate con vernice spray. Per i pm si configura quindi l'apologia di terrorismo e porto abusivo d’armi commessi il 19 marzo 2002 dal gruppo Br-Pcc, che uccise Marco Biagi. Persone offese risultano il ministero della Giustizia, il rettore pro-tempore dell’Università di Modena e Reggio e gli eredi del professor Biagi.