Saranno celebrati venerdì alle 14.30 nella chiesa di S. Maria del Rosario in via Isola i funerali di Alexandra La Torre, la 28enne parmigiana morta tragicamente in uno schianto sull'autostrada del Sole. Il feretro partirà alle 14.15 dall’Ospedale Maggiore e dopo le esequie si potrà dare un’ultimo saluto alla giovane e abbracciare la sua famiglia nella Sala del Commiato di Valera dalle 16 alle 17.