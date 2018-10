Tragedia di Fraore: il medico ancora in prognosi riservata, migliora la bimba di un anno

La tragedia di Angela, Angela Bozzia, morta con indosso la divisa da volontaria che amava da 30 anni. E al dolore immenso per la militessa borgotarese deceduta in quell'alba drammatica di ieri a Fraore, si aggiunge l'ansia per le condizioni dei feriti. E' nel reparto di Rianimazione stabile e in miglioramento la bimba di un anno che l'ambulanza dell'Assistenza Pubblica Volontaria di Borgotaro stava trasportando al Maggiore per le convulsioni dovute alla febbre alta. Resta in osservazione al Pronto soccorso la mamma, che l'accompagnava, mentre è ancora riservata la prognosi per il medico 62enne che era con loro, ricoverato d'urgenza in Rianimazione. Il milite rimasto ferito in modo non grave è stato invece trasferito nel reparto di ortopedia dell'ospedale di Borgotaro.