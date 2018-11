Furti in città: svaligiati tre appartamenti. In via Casa Bianca un vicino mette in fuga i ladri

Continuano i raid dei ladri nelle abitazioni di Parma. In un condominio di strada Argini,ieri nel tardo pomeriggio, due appartamenti sono stati svaligiati: i ladri hanno portato via un bottino in gioielli.

Tentato furto in via Casa Bianca: qui i malviventi sono stati messi in fuga da un vicino. In via Raimondi una casa è stata messa a soqquadro: i ladri sono entrati da una portafinestra e anche qui hanno rubato gioielli.