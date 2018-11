Halloween folle: sassate alle auto in sosta in zona via Sidoli. Individuato il lanciatore

Nella sera degli scherzi innocui e delle bravate pericolose, c'è stato anche chi s'è messo perfino a lanciare sassi contro le auto in sosta. Ne sa qualcosa un giovane di 26 anni, originario di Caserta, che l'altra sera in via Copernico (traversa di via Sidoli) stava per scendere dalla macchina dopo aver parcheggiato a lato della strada. All'improvviso un tonfo l'ha fatto sussultare: un grosso sasso aveva appena centrato il parabrezza. Il giovane ha alzato gli occhi e ha visto il gruppetto di ragazzetti sghignazzanti. Per la verità pure loro stavolta colti di sorpresa: non s'erano accorti di quel testimone «scomodo» («Ehi, c'è uno dentro la macchina»).

