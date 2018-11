Genitori e ragazzi a confronto sul tema della sessualità

Comunicare con i propri figli a volte può risultare davvero difficile sopratutto durante l’adolescenza. Se poi l’argomento che i genitori cercano di affrontare è legato alla sessualità le cose si complicano ancora di più. Mentre mamme e papà sempre più ansiosi e preoccupati cercano di controllare e proteggere i propri “bambini” (che ormai bambini non sono più), i ragazzi tendono a chiudersi a riccio quando la loro privacy vine per così dire” invasa”.

Nei giorni scorsi alla scuola Toscanini alcuni esperti insieme ad una ventina di ragazzi dai 10 ai 14 anni accompagnati dai loro genitori si sono messi in gioco, provando ad affrontare questo tema così delicato in modo davvero curioso e innovativo. Invece del solido convegno, l’iniziativa “Okkio mi girano gli Ormoni! Un sessualità sana ed equilibrata nell’era delle distorsioni social” ha infatti proposto tre laboratori, di teatro, danza e condivisione verbale. «Quando la comunicazione orale tra figli e genitori risulta difficile o addirittura impossibile, cercare un contatto su un piano diverso come il teatro o la danza può aiutare a ricostruire quell’empatia che sembra perduta» afferma Maurizio Artoni del Cerchio dei papà che, in collaborazione con l’Associazione Tanaliberatutti e il contributo del Comune, ha organizzato l’evento.Utilizzando la tecnica del Teatro Forum, dove il pubblico può intervenire per proporre nuove soluzioni, il gruppo guidato da Roberto Mazzini animatore del teatro dell’Oppresso della Cooperativa Giolli, ha messo in scena due situazioni in cui i figli non vogliono palare con i genitori. «I ragazzi hanno dichiarato apertamente che spesso non amano parlare di certi argomenti con noi – afferma mamma Barbara – per questo dobbiamo stare attenti a cogliere anche i più piccoli i segnali che ci mandano come uno spiraglio di apertura verso il loro mondo». E come il teatro anche la danza può rappresentare un’occasione importante di condivisione tra figli e genitori. «Ciascuno di noi è portatore di gesti e comportamenti acquisiti con l’esperienza – spiega Roberto Botti, esperto in psicoterapia espressiva – per questo anche i comportamenti sessuali e affettivi si imparano nel contesto familiare». Cosi alcuni ragazzi dichiarano che «è stato bello vedere papà e mamma abbracciati che si coccolavano». Infine il Cerchio degli uomini e delle donne, usato per sostenersi a vicenda parlando liberamente a turno della propria esperienza personale senza essere giudicati, ha messo in evidenza, oltre alle preoccupazioni dei genitori, come anche il silenzio sia importante e vada rispettato. I figli, piuttosto imbarazzati, hanno preferito restare ad ascoltare commentando alla fine con un «pensavo peggio». «In fondo l’unica cosa che possiamo insegnare ai nostri ragazzi è avere rispetto di se stessi e degli altri» afferma la counselor dell’Associazione Sacre Terre Giovanna Tanzi che insieme allo psicoterapeuta Raffaele Meo ha guidato questo gruppo. Mentre papà Marco ricorda come a volte «dobbiamo essere disposti ad ascoltare dai figli quello che loro vogliono dirci anche se non è tutto e non è quello che ci aspetteremmo».