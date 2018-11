Nuova vita per l'antica farmacia e l'Oratorio di San Tiburzio

«Per noi, questo è un giorno molto speciale. Ci sta a cuore riconsegnare entrambi gli spazi alla cittadinanza».

Ad inaugurare la riapertura dell’Antica Farmacia di San Filippo Neri e dell’Oratorio di San Tiburzio, nei giorni scorsi è stata Camilla Mineo, di Parma 360 Festival. Antica Farmacia + è un progetto a cura di Parma 360 Festival, Asp “Ad Personam” e Postive River, con il patrocinio del Comune di Parma. «Il progetto - continua Mineo - nasce dall’unione di queste tre realtà, e ci accompagnerà per 18 mesi». Riqualificare e dare nuova vita a due luoghi preziosi: questo l’intento specificato anche dal simbolo “+”: più mostre, più conferenze, più concerti, che andranno a rimpolpare l’agenda della nostra città, concentrandosi prevalentemente sulla creatività giovanile. «Oggi restituiamo alla città due luoghi meravigliosi» continua l’Assessore alle Politiche sociali e al Welfare, Laura Rossi . Le persone interessate aumentano, così come la partecipazione - sottolinea il Direttore Generale del Comune, Marco Giorgi - Erano luoghi chiusi, ma intrisi di grandi potenzialità. Un gioiello per il patrimonio della città, e in questo modo saranno aperti e fruibili a tutti».

A contribuire al progetto, la Fondazione Cariparma, rappresentata dal suo Consigliere Giovanni Fracasso: «Siamo contenti di restituire alla società un luogo comunitario che ospiterà eventi culturali e sociali straordinari». Tanti infatti gli eventi in programma, inaugurati dalla performance musicale di Alessandro Gigli e di Robert Passera e dalla mostra dell’illustratore Emiliano Ponzi. «Questi devono diventare luoghi della contemporaneità, luoghi vissuti, che permettano ai propri cittadini di usufruirne quotidianamente”, dichiara Marcello Mendogni, Amministratore unico di “Ad Personam”. «Apriamo un luogo storico alla cittadinanza, ma portiamo anche un programma” - conclude Silvano Orlandini di Positive River - Le persone devono venire qui sapendo che le attenderà qualcosa di bello».