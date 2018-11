Dramma di Fraore. L'autista del Tir: «Da quel giorno non dormo più»

«Quella scena agghiacciante ce l'ho sempre davanti, se vedo un'ambulanza per strada mi sento male. Di notte non riesco più a chiudere occhio. Penso alla signora Angela e al dolore della sua famiglia: proprio per rispetto di questo dolore, che almeno loro non pensino che è stata colpa di un camionista».

Vittorio Manzitti, dei suoi 50 anni 33 li ha trascorsi dentro la cabina di un Tir, su e giù per le strade d'Europa. Camionista per scelta, sottolineerà con un sussulto d'orgoglio sul finire di questa chiacchierata, «la scelta di girare e vedere più posti possibili, e sono fiero di tutto quello che ho imparato nei miei viaggi. Magari, se avessi studiato, sarei un po' più bravo con le parole».

E' nato a Torino, ma vive in Puglia dove ci sono sua madre, i suoi nipoti («cominciano anche loro a fare questo lavoro e gli dico sempre che si fa con la testa») e laggiù al paese è ritornato, dopo lo sconvolgente incidente di Fraore. Il camion è la sua vita. Sicuramente prima o poi tornerà al volante di uno di quei bisonti. Ma non adesso. «Solo io so come sto. Il mio dolore non viene dai lividi».

