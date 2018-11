Punti di Comunità: alla ricerca di volontari per aiutare chi è solo

Aaa cercasi volontari per rispondere ai bisogni quotidiani delle persone più fragili. E’ stata lanciata nei giorni scorsi in Municipio la campagna per reclutare cittadini desiderosi di dedicare il proprio tempo libero all’interno dei Punti di Comunità. L’obiettivo è quello di dare nuovo impulso agli otto Punti attualmente attivi: sei a Parma, uno a Sorbolo e uno a Mezzani, e di aprirne uno all’ospedale Maggiore (con funzione di coordinamento) e un secondo in Cittadella. Nati quattro anni fa, questi spazi sono pensati per dare una risposta concreta ai bisogni quotidiani delle persone sole e vulnerabili, spesso anziane, che non possono contare sul sostegno di familiari e amici. I volontari sono chiamati ad accogliere queste persone con gesti semplici: offrendo informazioni sulle opportunità che offre il territorio, ma anche pianificando attività solidali come accompagnare un anziano a una visita o aiutarlo a compilare un modulo. La campagna vede istituzioni e terzo settore uniti in una vera e propria chiamata alla città attraverso tutti i canali comunicativi. E’ stato anche attivato il sito www.parmawelfare.it che racconta i Punti di Comunità e da cui si potrà anche candidarsi come volontari. «Stiamo portando avanti questo progetto come rete inter-istituzionale, con il sostegno di Fondazione Cariparma – ha esordito Laura Rossi, assessore al Welfare - Il lavoro dei volontari non va a sostituirsi a quello istituzionale, ma si tratta di un servizio preziosissimo perché garantisce un sostegno fondamentale per intercettare e aiutare le persone sole e vulnerabili». Simona Tedeschi (Forum Solidarietà) ha precisato che «l’apporto dei volontari è fondamentale». «Servono persone che accettino di mettersi in gioco – ha aggiunto – offrendo tempo o una competenza specifica». Elena Saccenti, direttore generale Ausl, parlando anche a nome dell’ospedale, ha posto l’accento sul valore del progetto. «Si tratta di una rete sul territorio – ha sottolineato - che si fa carico in modo unitario e coordinato delle situazioni e delle problematiche delle persone fragili, a partire dagli anziani». Stefano Papparelli, volontario dei Punti di Comunità, ha affermato: «Ogni volta torno a casa contento, realizzato e cresciuto interiormente. Si è consapevoli di fare qualcosa di buono per la comunità». Maria Laura Bianchi (Fondazione Cariparma) ha spiegato che l’iniziativa ha ricevuto nuovo impulso grazie al progetto Es.PR.it, promosso da Fondazione Cariparma, per «rispondere in modo concreto alle vulnerabilità del territorio. I Punti di Comunità si collocano nella missione di questo progetto». Progetto che coinvolge anche altre realtà come Consorzio di Solidarietà sociale, Cisl e Uil.