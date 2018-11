La perdita di un bimbo desiderato: il lutto "nascosto" di tante famiglia

Sei comunque di questa terra. Il lutto perinatale dalla terra al cielo.

A cura di Erika Vitrano, Psicologa e di Clelia Buratti, Ostetrica



Dal 2015 la Psicologa Erika Vitrano e l'Ostetrica Clelia Buratti organizzano, ogni anno, una giornata di sensibilizzazione e di confronto aperta alla cittadinanza, con l'obiettivo di porre una crescente attenzione su questo grave evento che affligge un numero sorprendentemente alto di genitori e per facilitare l'avvicinarsi, con uno sguardo nuovo, più attento e rispettoso, alle numerose famiglie che ogni anno si confrontano con la perdita di un bambino desiderato, durante la gravidanza e dopo la sua nascita. In Italia questo evento è meno raro di quanto si creda.



L'appuntamento è per sabato 3 novembre alle ore 17 presso la Sala Convegni dell'Auditorium Casa della Musica, Piazzale San Francesco 1, Parma. Interverrà l'Assessora Nicoletta Paci del Comune di Parma.

L'evento è gratuito.

Per informazioni contattare il 340.5006194