Scappa davanti ai poliziotti: 30enne clandestino irregolare denunciato

E' nato tutto da un normale controllo. Ma il 30enne nigeriano, una volta visti gli agenti, è scappato. Dopo un breve inseguimento è stato bloccato: effettuati i controlli, è risultato clandestino e con diversi precedenti a suo carico. E' stato denunciato.

E' stato espulso e contestualmente accompagnato al Centro di permanenza per il rimpatrio di Bari. La Polizia, in una nota, sottolinea che, "alla luce delle continue espulsioni ed accompagnamenti, l’attività della squadra volante nella ricerca dei soggetti irregolari/clandestini/in attesa della pronuncia in merito alla loro domanda di asilo, pericolosi, continua ad essere attenta, meticolosa ed efficace. Lo stesso per quanto riguarda le attività di competenza dell’ufficio immigrazione".