Stufa delle violenze lo caccia di casa ma lui torna e la colpisce in faccia: arriva la polizia

Di quell’etiope 33enne violento, una 53enne di Parma non ne poteva più da tempo. Lo aveva anche buttato fuori da casa ma l’uomo era tornato nell’appartamento di via Magnani e l’aveva colpita con una gomitata in pieno volto. Sono però intervenute le Volanti e l’uomo ha ricevuto un ordine di allontanamento dalla casa.