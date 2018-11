"Hanno sparato da un balcone in via Trento": la polizia non trova armi ma due stranieri irregolari

Nessuna arma da fuoco ma due nigeriani irregolari. Gli uomini delle Volanti sono intervenuti ieri dopo le 23 all’inizio di via Trento perché una donna aveva telefonato dicendo che da un balcone erano stati esplosi alcuni spari contro un gruppo di extracomunitariz che stavano litigando per un cellulare e poi sono fuggiti. I poliziotti hanno perciò perquisito l’appartamento indicato dalla donna. All’interno nessuna arma da fuoco, ma quattro nigeriani, due dei quali irregolari. Uno di loro, un 27enne con precedenti per rapina impropria, è stato espulso.