Da domani (martedì) al via la campagna abbonamenti 2019

Prenderà il via martedì 6 novembre 2018 la campagna abbonamenti alla Stagione Lirica 2019 del Teatro Regio di Parma. Gli abbonati alla Stagione Lirica 2018 potranno esercitare il diritto di prelazione per l’acquisto del nuovo abbonamento fino a mercoledì 14 novembre 2018. Nuovi abbonamenti saranno in vendita da giovedì 15 a martedì 20 novembre 2018. I biglietti per le singole recite saranno in vendita presso la biglietteria del Teatro Regio di Parma da mercoledì 21 novembre 2018 e on-line su teatroregioparma.it da giovedì 22 novembre 2018. La Stagione Lirica 2019 si apre nel segno di Giuseppe Verdi con lo storico allestimento di Un ballo in maschera (12, 16, 17, 18, 19, 20 gennaio 2019) che grazie al restauro realizzato in collaborazione con la Soprintendenza di Parma e Piacenza torna a rivivere dopo oltre un secolo, prosegue con Il barbiere di Siviglia di Gioachino Rossini(22, 23, 24, 29, 30, 31 marzo 2019), la nuova produzione di Andrea Chénier di Umberto Giordano (5, 7 aprile 2019) e si conclude con il Requiem di Wolfgang Amadeus Mozart (3, 5 maggio 2019). I protagonisti della Stagione Lirica e il programma completo della Stagione 2018 - 2019 del Teatro Regio di Parma sono disponibili su teatroregioparma.it Promozioni e agevolazioni sono riservate a Under30, Over65, scuole di danza, famiglie, lavoratori in stato di disoccupazione, cassa integrazione, mobilità, possessori di Carta DOC, giovani e docenti che usufruiscono del Bonus Cultura 18App e della Carta del Docente, gruppi composti da più di 20 persone. Per l’acquisto dell’abbonamento, il pubblico potrà usufruire dei vantaggi offerti da CartaConto Teatro Regio Parma, nata dalla consolidata collaborazione con Crédit Agricole Cariparma, che permette di acquistare l’abbonamento a rate con un prestito personale. CartaConto Teatro Regio Parma è un’edizione speciale di CartaConto Cariparma con layout personalizzato che ha le principali funzionalità di un conto corrente in una carta prepagata ricaricabile. Chi desidera acquistare l’abbonamento al Teatro Regio di Parma ha la possibilità di finanziarne l’importo con un prestito personale a condizioni agevolate e di addebitare l’importo delle rate sulla carta. CartaConto Teatro Regio Parma, riservata a clienti maggiorenni, è sottoscrivibile al costo di 10 euro ed ha canone gratuito. Per informazioni teatroregioparma.it.

Sono già in vendita presso la biglietteria del Teatro Regio di Parma e on-line su teatroregioparma.it i biglietti per il Gala di Capodanno e per gli appuntamenti di RegioYoung. I biglietti per gli spettacoli della Stagione Concertistica saranno in vendita presso la biglietteria del Teatro Regio di Parma da martedì 4 dicembre 2018 e on-line da mercoledì 5 dicembre 2018. I biglietti per ParmaDanza saranno in vendita presso la biglietteria del Teatro Regio di Parma da martedì 18 dicembre 2018 e on-line da mercoledì 19 dicembre 2018. Gli studenti universitari potranno esercitare il diritto di prelazione per l’acquisto del nuovo abbonamento RegioAteneo da giovedì 6 dicembre e nuovi abbonamenti saranno in vendita da mercoledì 9 gennaio.

La STAGIONE LIRICA

Teatro Regio di Parma

12, 16, 17, 18, 19, 20 gennaio 2019

UN BALLO IN MASCHERA

Musica GIUSEPPE VERDI

22, 23, 24, 29, 30, 31 marzo 2019

IL BARBIERE DI SIVIGLIA

Musica GIOACHINO ROSSINI

5, 7 aprile 2019

ANDREA CHÉNIER

Musica UMBERTO GIORDANO

3, 5 maggio 2019

REQUIEM

Musica WOLFGANG AMADEUS MOZART

La Stagione 2018-2019 del Teatro Regio di Parma è realizzata grazie al contributo di Comune di Parma, Parma 2020 Capitale Italiana della Cultura, Ministero dei beni e delle attività culturali, Regione Emilia-Romagna. Major partner Fondazione Cariparma, Main partners Chiesi, Crédit Agricole Cariparma. Main sponsor Iren, Barilla, Cedacri group. Advisor AGFM. Il Teatro Regio di Parma è sostenuto anche da Camera di Commercio di Parma, Fondazione Monte Parma, Ascom, Fondazione Ascom. Con il supporto di “Parma, io ci sto!”. ParmaDanza è realizzata con il sostegno di CePIM e in collaborazione con ATER Associazione Teatrale dell’Emilia-Romagna e Arci Caos. La Stagione Concertistica è realizzata da Società dei Concerti di Parma, in collaborazione con Casa della musica. La spada nella roccia è realizzata con il sostegno di Parmalat. Il Concorso Internazionale Voci Verdiane “Città di Busseto” è realizzato in collaborazione con Comune di Busseto. Sponsor tecnici MacroCoop, Grafiche Step, De Simoni.