Aeroporto, presto una commissione. Tep: gli autobus hanno un'età media di 10 anni

Si è parlato di Sogeap, aeroporto e mall di Baganzola in Consiglio comunale, con alcune interrogazioni urgenti. Occhi (Lega) si è detto preoccupato per le sorti dell’aeroporto “alla luce del sequestro del cantiere del mall di Baganzola e dell’inchiesta avviata dalla Procura. Si dovrebbe fare chiarezza sulla sorte dell’aeroporto”. Lavagetto (Pd) ha invece polemizzato con la giunta e il sindaco Federico Pizzarotti per “il silenzio inspiegabile che è stato opposto alle nostre richieste di informazioni sull’aumento di capitale previsto per la Sogeap e di cui abbiamo avuto notizie solo dalla stampa, cosa quanto mai singolare".

L’assessore all'Urbanistica Michele Alinovi ha poi aderito a una richiesta venuta da Scarpa (Pp) di convocare una commissione allargata per discutere della valutazione di impatto ambientale relativa all’allungamento della pista.

AUTOBUS TEP: L'ETA' MEDIA DEI MEZZI E' DI 10 ANNI. Sono in totale 111 i mezzi della Tep Euro O, 1 e 2 (38), Euro 3 (62) ed Euro 4 (11) in dotazione oggi alla Tep, su un totale di circa 400. Dopo qualche anno di stop agli investimenti, nel 2019 e nel 2020 arriveranno 86 nuovi mezzi, che ridurranno l’età media del parco mezzi a 8 anni.

I dati sono stati contestati da Ciobani (Lega), perché "non si comprendono mezzi usati solo nell’emergenza e i filobus in maggioranza vecchissimi". Sempre Ciobani ha ricordato che tutti i mezzi andati a fuoco negli ultimi mesi avevano un’età compresa fra i 10 e i 20 anni.

BARRIERE ANTIRUMORE IN VIA TOSCANA: "DEVONO FARLE LE FERROVIE". Il Comune non interverrà per fare le barriere antirumore in via Toscana, neppure dopo i rilievi Arpae che hanno stabilito come il rumore sia fuori dai limiti . “La competenza - ha spiegato l’assessore Benassi - è di Rfi. A loro toccano le spese per questi lavori”. Il consigliere leghista Occhi, che aveva fatto l’interrogazione, ha mosso critiche, sottolineando che si dovrebbe tutelare gli interessi dei cittadini. In sala era presente anche Oliviero Ballarini, il cittadino autore di vari esposti (inascoltati) al Comune: ha protestato dopo le parole della Benassi.

BUETTO: COL DECRETO SALVINI 33 PERSONE CON PROTEZIONE UMANITARIA IN STRADA

"33 persone oggi a Parma inserite nel progetto Sprar come protezione umanitaria senza tetto e senza prospettive, grazie al decreto Salvini". La denuncia è della consigliera di Effetto Parma Nadia Buetto che parla di “demolizione di un sistema che funziona” e esprime dubbi anche sui 60 richiedenti asilo che verranno trasferiti in centri ancora da identificare e comunque sradicati da un contesto che funziona. A Parma resteranno solo 20 profughi riconosciuti su oltre 120 inseriti oggi nello Sprar.