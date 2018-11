Investito dal suo trattore, grave un agricoltore

Sono gravi le condizioni di un agricoltore di 63 anni che nel pomeriggio è rimasto ferito mentre era al lavoro in una cascina in provincia di Piacenza. Dai primi accertamenti svolti dai carabinieri, pare che l’uomo sia stato investito dal suo stesso trattore, sotto il quale è finito accidentalmente, dopo una caduta mentre stava sistemando del fieno in una stalla. Le ruote gli hanno schiacciato il petto provocando lesioni che hanno richiesto l’intervento dell’eliambulanza del 118 e il trasporto in volo d’urgenza all’ospedale Maggiore di Parma.