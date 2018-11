Morto a 90 anni Soemo Alfieri, il partigiano "Russia"

Giornata di lutto per Parma. Si è spento dopo lunga malattia, questa mattina all’alba Soemo Alfieri, meglio noto come il partigiano Russia, figura di spicco della Resistenza di Parma. Aveva novanta anni e fino all’ultimo aveva sostenuto e ribadito i valori dell’antifascismo e nonostante le difficile condizioni di salute era voluto essere presente comunque all’ultima commemorazione in piazza per il 25 aprile.

Iscritto al Partito Democratico, la sua ultima battaglia in seno al partito era stata a favore del referendum costituzionale. Lo aveva fatto partecipando ad alcuni incontri al fianco di Matteo Renzi e pubblicando un editoriale su l’Unità I funerali saranno celebrati domani a Parma con le orazioni funebri di fronte alla sede provinciale dell’Anpi in piazzale Barbieri.

«Commozione e cordoglio» sono stati espressi dalla Cgil provinciale: «Con lui se ne va un’altra delle ormai poche voci viventi della nostra Resistenza».