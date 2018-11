Parmacotto entra nell'alleanza educativa di Giocampus

Parmacotto, azienda che opera sul mercato italiano producendo e commercializzando salumi di alta qualità per il canale Gdo e il dettaglio tradizionale, si affianca all’Alleanza Educativa Giocampus con l’obiettivo di sostenere le attività del progetto di welfare community pensato per il benessere delle future generazioni attraverso un percorso di educazione motoria e alimentare.

L’attività educational ha assunto per Parmacotto un’importante rilevanza: l’Educational Division dell’Azienda - che opera col supporto di un team di nutrizionisti e professionisti in materia di didattica di laboratorio e di comunicazione rivolta ai più piccoli - ha ideato il progetto “A Scuola di cotto”. Giunto alla seconda edizione, costituisce il concept didattico, all’insegna dell’educazione e dell’informazione nelle scelte alimentari, appositamente studiato dall’azienda per i bambini delle classi III e IV delle scuole elementari primarie dell’Emilia Romagna. “Il progetto ha l’obiettivo di divulgare i corretti principi di educazione alimentare in chiave ludico-creativa e far conoscere le tecniche di lavorazione e confezionamento del salume, promuovendo i valori di sicurezza alimentare e consapevolezza nelle scelte di consumo” – afferma Andrea Schivazappa – Amministratore Delegato di Parmacotto. “Nella seconda edizione abbiamo scelto di introdurre –in chiave ludica - i fondamenti dell’analisi sensoriale, disciplina scientifica che permette un approccio al cibo più consapevole, contribuendo al percorso di crescita formativa dei giovani consumatori”. “Giocampus rappresenta la naturale estensione di questo impegno che mette sempre al centro i futuri decision makers, per contribuire a creare una società piu’ preparata sui grandi temi alimentari e ambientali, fondamentali per il futuro.”.

“