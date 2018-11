Parco mezzi vecchio? Tep: "Nel 2019 l'età media calerà. Ciobani venga a vedere" Le tabelle

Ieri l'intervento in Consiglio comunale di Luca Ciobani, che criticava l'età media dei mezzi di Tep (Leggi). Oggi la risposta di Tep con un comunicato, due tabelle e un invito da parte del presidente di Tep Roberto Prada: "Il consigliere Luca Ciobani venga in azienda per verificare di persona la veridicità dei dati".

I dati

Ecco la situazione completa del parco autobus e filobus adibito al trasporto pubblico urbano ed extraurbano di TEP "Così che non ci siano dubbi residui circa la veridicità e la completezza degli stessi"





