Guida Michelin: Parma si colora di rosso e si riempie di «stelle»

Il cielo di Parma si riempie di stelle. Come è giusto che sia per la città creativa della gastronomia Unesco che punta, sempre più, a diventare la capitale della food valley.

Torna la Michelin e più che mai la «guida rossa», quella appunto delle stelle, cerca di coinvolgere l'intera città. Venerdì prossimo Parma ospiterà, per la terza volta consecutiva, la presentazione della Guida Michelin che è arrivata alla sua 64esima edizione. E che come è ben noto è sempre stata presentata a Milano. Fino a quando la nostra città ha saputo conquistarsi questo ulteriore ruolo di primo piano nella gastronomia nazionale.

Un attestato di fiducia importante e un momento di promozione per il territorio che, da quest'anno, grazie alla collaborazione di Michelin, Comune e diverse imprese, vuole non rivolgersi solamente a giornalisti e addetti ai lavori. Ma anche a cittadini e turisti.

La presentazione della guida infatti si articolerà su due giornate: venerdì, alle 11, si terrà l’evento ufficiale con la presentazione della nuova edizione della «rossa» all’Auditorium Paganini. Come sempre, questo sarà il momento riservato agli ospiti Michelin, agli chef stellati, alla stampa nazionale ed internazionale, così come ad inviti sarà la cena di gala ai Voltoni del Guazzatoio della Pilotta.

Nel pomeriggio gli ospiti e i giornalisti presenti per l’evento Michelin potranno vivere la città e saranno invitati a visitare la mostra «Dall'Espressionismo alla nuova Oggettività. Avanguardie in Germania» che si aprirà domani al Palazzo del Governatore.

E proprio lo storico palazzo di piazza Garibaldi ospiterà l'evento speciale dedicato a tutta la città. Sabato infatti il secondo piano del palazzo si vestirà di rosso e Michelin darà il buongiorno a Parma con il «Breakfast Stellato», una degustazioni di piccola pasticceria e aperitivi con la speciale partecipazione degli chef stellati Enrico Bartolini (due stelle) e Roberto Rossi (una stella) che autograferanno l'edizione 2019 della Guida Michelin. Per poter accedere a questo esclusivo breakfast e per ricevere in omaggio l'edizione 2019 della Michelin (l'accesso è riservato ad un massimo di 350 persone) si potrà ritirare il coupon acquistando il biglietto d’ingresso intero alla mostra «Dall'Espressionismo alla nuova Oggettività. Avanguardie in Germania».

L’evento proseguirà poi all'Academia Barilla dove, alle 12, lo chef Luigi Taglienti del ristorante Lume di Milano, - una stella - curerà uno speciale show cooking sul tema dell’eleganza classica in cucina. A condurre l'evento i giornalisti Andrea Grignaffini e Chiara Marando. Anche in quell’occasione agli ospiti verrà donata l’edizione 2019 della «rossa». Per poter accedere allo show cooking, riservato a 95 persone, occorrerà prenotarsi telefonando allo IAT di Parma allo 0521-218855 (tutti i giorni dalle 9 alle 19) da domani fino ad esaurimento dei posti.