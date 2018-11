Ciac onlus: "Anche a Parma le prime conseguenze gravi del Decreto immigrazione"

"Le conseguenze del Decreto Immigrazione, approvato nei giorni scorsi al Senato e che ora passerà alla Camera, sono già realtà visto che dal 5 di ottobre è a tutti gli effetti operativo: a Parma sono tanti i migranti che, pur avendo ottenuto un permesso, sono senza alcun tipo di assistenza". A denunciarlo è Ciac onlus, che da anni gestisce, in collaborazione con i Comuni, una rete di sportelli mirati ad intercettare le persone che necessitano di assistenza.

"Nell’ultimo mese - dice la onlus - più di 20 persone si sono rivolte a nostri servizi per essere inseriti nei percorsi di accoglienza Sprar, ma a causa delle regole previste nel Decreto non è stato possibile dare risposte concrete. E il fenomeno è in aumento: solo nell’ultima settimana, su 15 persone che si sono rivolte a noi, solo una aveva il diritto di accedere al sistema. Concretamente significa decine di persone senza alcun tipo di tutela, che rischiano di ricadere nelle mani dello sfruttamento o della criminalità.

Per Ciac Parma l’approvazione del Decreto a Palazzo Madama, è il primo passo verso il baratro di un’accoglienza svuotata dal suo senso che porterà solamente maggiore esclusione sociale e non maggiore sicurezza. Una scelta fatta da una politica miope che, in cambio di una manciata di voti, gioca sulla pelle delle persone arrivate in Italia per ricostruirsi una vita. Un duro colpo anche per gli enti pubblici costretti, già da questi giorni, ad affrontare una emergenza che peserà quasi completamente su di loro.

La battaglia per difendere l’accoglienza pubblica, diffusa e integrata non è comunque finita. A breve comincerà la discussione del testo del decreto alla Camera: continueremo a far sentire la nostra voce, lo faremo per le persone che accogliamo, lo faremo perché crediamo che ci sia un modo diverso di intendere la nostra società". Un corteo è organizzato per oggi alle 15 con partenza da piazzale Santa Croce.