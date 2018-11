La sottosegretaria alla Cultura Borgonzoni al Gotha

A fare tappa ieri a Gotha, l’appuntamento di Alto Antiquariato, arti e Novecento di Fiere di Parma, il sottosegretario alla Cultura Lucia Borgonzoni e la parlamentare di Parma Laura Cavandoli. Accolte da Pierluigi Spagoni, Direttore marketing del polo fieristico, Ilaria Dazzi, Brand Manager di Gotha, e Tommaso Tomasi, Vice Presidente FIMA - Federazione Italiana dei Mercanti d’arte-, dopo un tour tra gli espositori, hanno fatto tappa alla nuova sezione delle opere notificate. Opere d’arte dal passato illustre che rappresentano in un qualche modo la stessa identità nazionale e che per lo stesso motivo non possono lasciare, secondo la legge vigente, il Paese.

“ Sto raccogliendo le istanze del mondo degli antiquari, un mondo ancora regolamentato da leggi poco snelle per poter competere a livello mondiale - ha commentato la senatrice Borgonzoni -. Mia intenzione è attivarmi affinché si possa avviare, con i suoi rappresentanti, un confronto fattivo”.

Se è certo infatti che l’arte antica sia tornata alla riscossa - nel 2017 secondo uno studio Artprice ha capitalizzato vendite per 1,075 miliardi di dollari con un aumento del 92,6% sulla stagione precedente - è altrettanto certo che “l’Italia - continua Tommaso Tomasi, Vice Presidente FIMA - Federazione Italiana dei Mercanti d’arte - ne esce penalizzata da una regolamentazione delle acquisizioni farraginosa che ad esempio dilata i tempi tra acquisto dell’opera d’arte e la effettiva spedizione e da leggi che non agevolano la collaborazione tra pubblico e privato per progetti espositivi. Occorre invece un lavoro di squadra sul brand “cultura”. E' questa la formula vincente per generare interesse, partecipazione ma anche turismo e business”.

E’ proprio nel solco del marketing territoriale e del fare "network" che Fiere di Parma, senza abdicare alla sua funzione di business, ha intrapreso ormai da tempo - e in modo trasversale rispetto ai vari saloni da Cibus a Mercanteinfiera fino al Salone del Camper - un percorso di valorizzazione del territorio attraverso un serie di iniziative. Ultima nata Gothanet una rete museale cui hanno aderito le principali istituzioni di Parma e provincia per una promozione integrata di arte, territorio e cultura per i buyer e i visitatori italiani ed esteri del salone.

“Fiere di Parma - conclude la parlamentare Laura Cavandoli - è una grande risorsa non solo per l’indotto che sa generare attraverso i vari saloni internazionali tra cui Gotha, ma ancor prima per la sua capacità di intercettare e quindi sviluppare le potenzialità di un intero territorio”.

Gotha chiuderà domenica 11 novembre.