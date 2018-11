Denunciato il giorno prima per spaccio, cambia zona ma non "mestiere": (ri) arrestato

Lo avevano fermato e denunciato il giorno prima, assieme a un suo connazionale, con addosso 12 grammi di hashish e 500 euro in contanti in viale Tanara. Neppure 24 ore dopo, una pattuglia in borghese dei carabinieri del Nucleo operativo e radiomobile l'ha rivisto aggirarsi con tanto di bicicletta con fare sospetto in viale Basetti. I militari gli hanno perciò chiesto i documenti ma l'uomo, un tunisino di 40 anni, già noto alle forze dell'ordine, ha mollato bici e si è dato alla fuga cercando anche di disfarsi di ciò che aveva in tasca: oltre 4 grammi di eroina suddivisa in quattro palline. Raggiunto nel vicinissimo viale Rustici il pusher ha anche opposto resistenza, aggredendo i carabinieri con gomitate, calci e pugni ma alla fine è stato bloccato e arrestato.