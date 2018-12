Il ladro ha fame. E ruba un vassoio di paste

Ladro di paste nei guai. Un parmigiano di 37 anni ieri mattina è stato notato mentre, nel parcheggio davanti all’ospedale in via Volturno, apriva un’auto e rovistava all’interno. Grazie alla descrizione fatta “in diretta” dalla persona al telefono, le Volanti hanno trovato il 37 con ancora in mano un cabaret di paste che aveva rubato all’interno dell’auto. L’uomo è stato denunciato.

Un altro furto è avvenuto nella zona ovest della città.

Ha rubato all’Esselunga di via Colajanni due auricolari e un portacellulare per auto. Valore della merce oltre 200 euro. L’uomo però, un napoletano di 31 anni, è stato visti dall’addetto alla sicurezza, che ha allertato le Volanti. Il ladro è stato denunciato.